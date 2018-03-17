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EVET HAYIR

Dev Derbi başladı

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Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın dev derbisinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaştı.MAÇIN GENİŞ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN GALERİNİN ALTINDA BULUNAN LİNKE TIKLAYINIZ...