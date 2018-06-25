HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI VE MECLİS SEÇİM SONUÇLARI

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EVET HAYIR

Deniz Baykal’ın yerine Bahçeli… Bir ilk olabilir!

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Meclise giren en yaşlı üye Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Deniz Baykal oldu.