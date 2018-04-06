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EVET HAYIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör ataması

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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğüne Köse atandı.