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EVET HAYIR

Çin'den ilk Suriye açıklaması

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ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye yönelik hava operasyonuna Pekin’den ilk tepki geldi.