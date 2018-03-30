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EVET HAYIR

Çanakkale'nin merkezinde önce kalbinden bıçakladı, sonra silahla vurdu

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Çanakkale`de 14 yaşındaki M.İ., aralarında önceden husumet olduğu öne sürülen 17 yaşındaki İ.Ç.`yi önce silahla vurdu, daha sonra hırsını alamayarak göğsünden bıçakladı.