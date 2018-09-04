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EVET HAYIR

Bunları biliyor musunuz?

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Araçların camlarında neden bu siyah noktalar var hiç düşündünüz mü? Bu noktaların amaçlarından birisi tamamen estetik. Camı saran sır bandından şeffaf kısma yumuşak bir geçiş hedefleniyor.