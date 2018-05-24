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EVET HAYIR

Bu diyaloglar sosyal medyada olay oldu

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Pelin Çift moderatör olduğu `Cumhurbaşkanı Özel Yayını` programında Cumhurbaşkanı Erdoğan`a sorduğu sorular ve verdiği cevaplarla şaşırttı. Pelin Çift’in konuya hakim olmaması ve kırdığı potlar sosyal medyada olay oldu.