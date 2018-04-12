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EVET HAYIR

Beyaz Saray: Suriye konusunda kesin bir karar verilmedi

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ABD Başkanı Trump, Ulusal Güvenlik ekibiyle Suriye`yi görüştü.