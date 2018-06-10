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EVET HAYIR

Başbakan Yıldırım'dan vatandaşlara pazar sürprizi

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Başbakan Binali Yıldırım, Kartal`dan Yenikapı`ya metro ve Marmaray`ı kullanarak geçti.