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EVET HAYIR

Bakan Eroğlu, gribal enfeksiyon şüphesiyle tedavi altına alındı

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Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, gribal enfeksiyon şüphesiyle özel bir hastanede tedavi altına alındı.