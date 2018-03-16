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EVET HAYIR

Ahmet Çevik ameliyat oldu: Tat ve koku alma duyularını kaybetti!

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Tiyatrocu Ahmet Çevik ameliyat oldu. Ses sanatçısı Onur Akay, ameliyat olan tiyatrocu Ahmet Çevik`in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.