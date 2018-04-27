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EVET HAYIR

Abdullah Gül'den son dakika adaylık açıklaması

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24 Haziran seçimleri yaklaşırken açıklamalar peş peşe geliyor...