Nasreddin Hoca korteji ile festival başladı

Bu yıl 30 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri arasında Sivrihisar ilçesinde düzenlenecek Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, kent merkezinde düzenlenen Nasreddin Hoca korteji ile başladı.

Bu yıl 30 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri arasında Sivrihisar ilçesinde düzenlenecek Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali, kent merkezinde düzenlenen Nasreddin Hoca korteji ile başladı.

Adalar mevkiinde buluşan Ukrayna, Kırgızistan, KKTC, Abhazya’dan gelen davetliler ile Eskişehirli vatandaşlar kortej yürüyüşüne katıldı. Hamamyolu Caddesi’nden ilerleyen grup, Eskişehir Valiliği’ne ulaştı. Yürüyüş esnasında geldikleri ülkelerin bayraklarını taşıyan festivalin misafirleri, renkli görüntüler oluşturdu. Kortej içerisinde Nasreddin Hoca kıyafetlerini giyen Sivrihisarlılar ise büyük ilgi gördüler. Eskişehirli vatandaşlar özellikle özçekim yaptıkları Nasreddin Hocalar ile sohbet etme fırsatı da yakaladılar. Davul zurna eşliğinde yürüyen grup üyeleri Vilayet Meydanı’nda İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü tarafından karşılandı. Atatürk anıtına çelenk bırakan kortej üyeleri, daha sonra Eskişehir Valisi Azmi Çelik’i ziyaret ederek, anı fotoğrafı çektirdiler.