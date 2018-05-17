Köpek ırkları Eskişehir’de yarışacak

Ulusal Irk Standartları Yarışması, Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi içerisinde yapılacak.

Ulusal Irk Standartları Yarışması, Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi içerisinde yapılacak.

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından düzenlenen köpek ırkları yarışması, Eskişehir’de büyük ilgi görmeye devam ediyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da ırklar 26-27 Mayıs tarihlerinde yarışacakken, son başvurular 22 Mayıs’da olacak. Yerli ırkların katılımı ücretsiz yapılacakken, birçok kategoriden farklı ırklardaki köpekler birincilik için kendisini ve özelliklerini öne çıkarmaya çalışacak.