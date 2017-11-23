Bilim insanları Eskişehir’de buluşacak

Restoratif Dişhekimliği Derneği tarafından organize edilen, ulusal ve uluslararası katılımcıların yer alacağı ’21.

Restoratif Dişhekimliği Derneği tarafından organize edilen, ulusal ve uluslararası katılımcıların yer alacağı ’21. Uluslararası Bilimsel Kongresi’ 1-3 Aralık tarihlerinde Eskişehir’de düzenlenecek.

Restoratif Dişhekimliği Bilim Dalı’ndaki güncel gelişmelerin dinamik bir ortamda tartışılacağı ve bilgi alışverişinde bulunulacak kongre Eskişehir’de gerçekleştirilecek. Kongre hakkında bilgi veren Restoratif Dişhekimliği Derneği Başkanı Prof. Dr. Esra Can, "Derneğimizin 21. uluslararası kongresini 1-3 Aralık 2017 tarihleri arasında Eskişehir’de gerçekleştireceğiz. Güncel restoratif materyaller, endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu, dijital gülüş tasarımı, dental fotoğrafçılık ve adezyon konularında yoğunlaşacak bilimsel programımıza Yunanistan, İtalya, Belçika ve İspanya’dan uluslararası konuşmacılar destek verecek. Konferansların yanı sıra, sözlü ve poster sunumlarının da gerçekleştirileceği kongrede, bilimsel içerik ile bilim ve kliniğin entegrasyonu ön planda tutulurken, restoratif camiasının sosyal program ile kaynaşmasını ve geleceğe güvenle bakmasını da hedeflemekteyiz. İlgilenen değerli meslaktaşlarım, kongre ile ilgili bütün detaylara RDD web sayfası ve www.restoratif.org.tr/rdd2017kongre sitesinden ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.