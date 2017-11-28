AK Gençler "Kitap okumaya ne dersin?" diyerek 500 kitap dağıttı

AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları, "Kitap okumaya ne dersin?" diyerek 500 kitap dağıttı.

AK Parti Tepebaşı Gençlik Kolları, "Kitap okumaya ne dersin?" diyerek 500 kitap dağıttı.

Adalar Mevkii’nde kurulan stant aracılığı ile AK Gençler, gün boyu kitap dağıtımına devam etti. Stant vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanırken, konu hakkında açıklamalarda bulunan Tepebaşı İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halil, "Herkesin ve her gencin kitap okuması ve okuduğu kitapları bir arkadaşına hediye etmesini amaçlayarak, şehrimizde bir stant kurduk. Genç yaşlı demeden vatandaşlara 500 kitap ulaştırdık. Amacımız kitap okumayı arttırmak ve kitap okumaya teşvik etmek. Bu sebeple bölgemizde bazı noktalarda kitap hediye ettik ve kitap hediye ettiğimiz kişilerin de başka bir arkadaşına okuduktan sonra kitabı hediye etmesini istedik. Hem kitap okumaya teşvik etmek istedik hem de arkadaşlık bağlarının ve hediyeleşmenin artmasını diledik" dedi.

AK Gençler kitap dağıtma etkinliğinin düzenli olarak devam edeceğini belirtirken, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca ise, gençlerin sosyal sorumluluk projeleri ile farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.