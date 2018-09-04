50 yıllık hayalini Açıköğretim Sistemi ile gerçekleştirdi

Emekli kimya öğretmeni 76 yaşındaki Orhan Adıgüzel, tam 50 yıllık diploma hayalini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden mezun olarak gerçekleştirdi.

Emekli kimya öğretmeni 76 yaşındaki Orhan Adıgüzel, tam 50 yıllık diploma hayalini Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden mezun olarak gerçekleştirdi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Önlisans Programından mezun olan 76 yaşındaki emekli kimya öğretmeni Orhan Adıgüzel, liseden sonra hayata erken atılarak bir hayalini erteledi. Yıllarca okullarda ders veren Adıgüzel, Açıköğretim Sistemi sayesinde 50 yıl sonra üniversiteden mezun olmanın heyecanını yaşadı. Adıgüzel kendisi için düzenlenen tebrik töreninde diplomasını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan tarafından takdim edildi. Adıgüzel’e bu özel anda aile bireyleri de eşlik etti.

“Ömrümün sonuna kadar okumaya devam edeceğim”

Duygularını İHA muhabirine anlatan Orhan Adıgüzel, “Liseyi bitirdiğim zaman Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazanmıştım. Fakat ailevi nedenlerle kısa yönden öğretmen olayım diye o eğitime gidemedim. Tam 50 yıl sonra sınavsız ikinci üniversite çıkınca hemen hiç tereddütsüz İlahiyat Bölümüne kaydımı yaptırdım. İlk iki yılda bütün dersleri vermiş olmama rağmen Arapçada takıldım. Hatta bir ara bırakmayı dahi düşündüm. O zaman Açıköğretim Fakültesi yüz yüze eğitim programlarını ortaya koydu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesinde yüz yüze Arapça eğitimlerini aldıktan sonra bu eğitimlerin faydasına inandım. Arapçayı öğrendim. 21 Temmuz’da Anadolu Üniversitesi İlahiyat Bölümü’nden mezun oldum. İleride şartlar izin verirse Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile lisans tamamladıktan sonra ömrümün sonuna kadar üniversite okumaya devam edeceğim. Lisans tamamlamadan sonra da bir üçüncü üniversiteyi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Hayat bir diplomaya sığmaz"

Anadolu Üniversitesinin her yaştan bireye hitap ettiğini aktaran Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan ise “Anadolu Üniversitesi hayat boyu öğrenmenin merkezi olduğunu bugün bir kez daha gösterdi, Orhan Adıgüzel isimli öğrencimiz 76 yaşında İlahiyat Önlisans Programından mezun oldu ve önümüzdeki dönemde de başka bir programa kayıt olacağını söyledi. Açıköğretim sloganımız olan ‘hayat bir diplomaya sığmaz’ ifadesinde olduğu gibi, eğitim-öğretimin belli bir dönemde edinilen bir faaliyetten ziyade hayat boyu sürmesi gerekiyor. Çünkü hayat, koşullar, bilim değişiyor ve beraberinde de yenilikler geliyor. Bu yüzden insanlarımızın da sürekli kendini güncellemesi gerekiyor. Yaşadığımız olay da buna çok güzel bir örnek. Orhan Hocamız aynı zamanda bir öğretmen ve bunun yanında eğitim hayatını da devam ettirdi. Farklı bir alanda kendini geliştirip yetiştirdi ve bu sayede de hem kendini hem de bizleri mutlu etti” dedi.

Anadolu Üniversitesi olarak Türkiye’deki değil, dünyadaki farklı alanlarda her yaştan bireye eğitim olanakları sunmayı hedeflediklerine dikkat çeken Rektör Gündoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bundan sonra da üniversite olarak kendimizi farklı alanlarda da geliştirip kalitemizi artırarak ülkemize ve tüm dünyaya hizmet etmeye devam edeceğiz. Zaten her ailede bir Açıköğretim Fakültesi mezunu var. Bundan sonraki hedefimiz de yükseköğretimin her alanında Orhan Bey gibi yaşı ne olursa olsun eğitim hizmeti sunmak. Mezunumuzu kutluyorum ve tebrik ediyorum.”

Rektörlük binasında düzenlenen diploma ve hediye takdimi sonrası 76 yaşındaki mezun Orhan Adıgüzel ve ailesi Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nü gezdi.