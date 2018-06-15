İspir’de sağanak etkili oldu

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ERZURUM (İHA) – Erzurum’un İspir ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün önceden uyardığı gök gürültülü sağanak yağış Erzurum’un İspir ilçesinde öğle saatlerinde etkisini gösterdi. Yaklaşık yarım saat yağan sağanak nedeniyle, ilçe merkezinde bazı yollarda su birikintileri oluştu. Meteoroloji, bölge genelinde beklenen yağışlar nedeniyle ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.