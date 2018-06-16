Erzurumlu Yüzbaşı şehit oldu

Şırnak kırsalında teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve yaklaşık bir haftadır GATA’da tedavi gören Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi şehit oldu.

Şırnak kırsalında teröristlerle girdiği çatışmada ağır yaralanan ve yaklaşık bir haftadır GATA’da tedavi gören Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak kırsalında teröristler ile girdiği çatışmada ağır yaralanan ve Ankara GATA’da bir haftadır tedavi gören Erzurumlu Yüzbaşı Yunus Çelebi bugün sabah saatlerinde şehit oldu.

Şehidin cenaze programı ile ilgili daha sonra açıklama yapılacağı belirtildi.