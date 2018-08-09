Kadın işletmeci isim benzerliği nedeniyle hacizlik oldu

Elazığ’da iş yerinin isim benzerliğinden dolayı bir başkasının 95 bin TL’lik borcu kendisine gelen kadın işletmeci büyük şok yaşadı.

Elazığ’da iş yerinin isim benzerliğinden dolayı bir başkasının 95 bin TL’lik borcu kendisine gelen kadın işletmeci büyük şok yaşadı. İşletme sahibi Gülnihal Canbay, haciz işlemini 50 bin TL yatırarak durdurabildi.

Edinilen bilgiye göre, Nailbey Mahallesi Vali Fahri Bey Caddesi’nde giyim mağazası bulunan N.K. 5 sene önce firmalara borcundan dolayı iş yerini kapattı. Kapanan iş yerinin ismi ile bir başka mağazanın sattığı ürünün isminin benzer olması nedeniyle borçla alakası olmayan Gülnihal Canbay’ın işlettiği mağazaya İstanbul 8. İcra Hukuk Mahkemesi tarafından 95 bin liralık icra kararı geldi. Bugün ise N.K.’nın borcunu tahsil etmek üzere Canbay’ın iş yerine polisle birlikte icra memuru ve firmanın avukatı gelerek haciz işlemi yapmak istedi. Canbay, 95 bin TL’lik haczi durdurmak ve itiraz davası açmak için İstanbul 9. İcra Müdürlüğüne 50 bin TL para yatırmak zorunda kaldı. Böyle bir hacizle karşı kaşıya kalması nedeniyle büyük şok yaşayan Canbay, kapanan iş yerinin ismi ile kendi mağazasında sattığı ürünün isminin aynı olmasından dolayı böyle bir olayla karşılaştıklarını öğrendiğini söyledi.

3 gündür mağdur olduklarını belirten Gülhinal Canbay, “Burada komşumuz olan N.K.’nın borcu ve icrası bize geldi. Benim vergi levham, ruhsatım, her şeyim farklı olmasına rağmen onun borcu bana geldi. 3 gündür mağazam bayram öncesi iş göremiyor. Artık bir çıkmaza girdik. Her türlü herkese ulaşmaya çalıştık. Burada benim hiçbir günahım yok. Benim borcum yok. Ruhsat belgemde de Fatih Canbay olarak kayıtlı. Borcun geldiği yer Kayra Ticaret giyim. Benim burada tabelam da kayra var diye borç bana geliyor” diyerek yaşadığı sıkıntıyı aktardı.

Durumu haciz için gelen avukatlara anlatamadığını vurgulayan Canbay, asıl borç sahibine kendisinin ulaştığını ancak "Ben kabul etmiyorum. Ne yaparsanız yapın" diyerek terslediğini kaydetti.

Savcılığa suç duyurusunda bulunacağını dile getiren Canbay, "5 sene öncesi kendi mağazası aynı caddede 6 dükkan ilerdeydi. Borcunu firmaya ödemiyor. 90 bin lira gibi bir borcu var. Onun dükkanında resmiyeti Kayra ismi ile geçiyor. Ama biz Kayra markasını satıyoruz. Tabelada sade o değil, diğer markalarda yazılı. O zaman onların da borcu bize gelsin. Böyle bir dünya yok" diyerek tepkisini dile getirdi.