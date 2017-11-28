Elazığ’dan Kılıçdaroğlu’na tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kadına şiddete ilişkin sözlerine bir tepki de Elazığ’dan geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kadına şiddete ilişkin sözlerine bir tepki de Elazığ’dan geldi.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Elazığ İl Temsilciliği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kadına şiddete ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Elazığ Öğretmenevi önüne bir araya gelen dernek üyeleri adına açıklamayı KADEM Elazığ İl Temsilcisi Esra Soylu yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kadına şiddete ilişkin sözleri hakkında açıklamalarda bulunan Soylu, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü arifesinde Kılıçdaroğlu’nun şiddeti meşru sayan ifadelerini hepimiz dehşet ve esef içinde izledik. Ülke siyasetinde rol oynayan, oynaması beklenen bir şahsın, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi teşvik etmesi beklenirken, ucuz politik, gayeler güderek şiddeti meşrulaştıran sözler sarf etmesi asla kabul edilemez” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun ifade özgürlüğü sınırlarını aşıp, nefret ve ayrımcılık söylemine varan şiddet yüklü politik dil kullanmaktan yıllardır vazgeçmediğini dile getiren Soylu, “Kılıçdaroğlu, Şubat 2015’te ‘İşsiz olan eşin, karısını dövebileceğini’ söyleyerek erkeği şiddete teşvik etmiş, 2016 yılında ‘Kadınlardan korkan birisine erkek denmez’ ifadeleriyle kadınları aciz gören zihniyetini gözler önüne sermişti. Biz bu dehşet ifadelerinin etkisinden kurtulamamışken dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı hakkında hiçbir ahlaki değer sisteminde karşılık bulmayan yakışıksız sözler sarf etmişti. 2017 yılının nihayetine geldiğimiz şu günlerde ise ‘Ekonomik sorunları olan erkeğin hıncını eşinden alabileceğini’ söyleyen Kılıçdaroğlu, şiddeti meşrulaştıran bu açıklamasıyla bir kez daha cehaletini ve samimiyetsizliğini ortaya koydu” diye konuştu.

Türkiye’de köhnemiş fikirlerin yerinin olmadığını vurgulayan Soylu, ”Ana muhalefet liderinin söylemlerini, savunduğunu iddia ettiği değerler doğrultusunda iddia ettiği değerler doğrultusunda düzeltmek zarureti artık ivedilik kazanmıştır. Evrensel değerleri, kadının insan haklarını hiçe sayarak, sadece siyasi üstünlük ve hamle kazanmak adına şiddeti meşru gören izansızlık hali toplumsal şiddeti ve kutuplaşmayı körüklemektir. Toplumsal ayrışmayı körükleyen her türlü söylemin üretilmesi ve yayılması toplumsal ve siyasal barış açısından oldukça tehlikelidir. Bu söylemler bizi bir arada tutan toplumsal zeminin kaybolmasına da neden olmaktadır. Bu düşünceyle KADEM olarak kadınlara yönetilen cinsiyetçi politik dili reddediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kadın sorunlarını siyasete malzeme etmekten vazgeçip meşum sözleri dolayısıyla kamuoyundan özür dilemeye, topluma faydalı rasyonel siyaset yaparak kadın sorunlarına çözüm üretmeye davet ediyoruz” diye konuştu.