Elazığ’da yollarda tuz varili uygulaması

Elazığ’da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yollarda tuz varili uygulamasına başladı.

Elazığ’da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yollarda tuz varili uygulamasına başladı.

Elazığ Belediyesi kış mevsiminin gelmesi ile birlikte karla mücadele çalışmalarında daha etkin yol izlemek amacıyla eğimli ve rampalı yollarda tuz varili uygulamasına başladı. Kar yağışı sonrasında yollarda yaşanabilecek muhtemel buzlanma ve don olaylarına karşı önlem alan ekipler, sürücülerin kayganlaşan zeminlerde sıkıntı çekmeden seyrine devam edebilmesi adına tuz varillerini belirli bölgelere yerleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada," Yüksek eğimli yol güzergahlarını kullanan sürücülerin kar yağışı sonrasında yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarında hareket kabiliyetini üst seviyeye çıkarmak isteyen ekiplerimiz, özellikle rampa kesimlerde yol kenarlarına içerisi dolu tuz varilleri yerleştirdi. Yol kenarlarında uygun yerlere bırakılan variller, araçların geçişinde sürücüler için büyük kolaylık sağlayacak. Sürücüler, kayganlaşan zemin nedeniyle iniş ve çıkışın zor olduğu bu kesimlerde varillerin içerisindeki malzemeden yararlanarak ihtiyaç duyulan bölgelere tuz serpmek suretiyle yaşadıkları soruna çözüm bulabilecek" denildi.