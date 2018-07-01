Elazığ’da trafik kazası: 9 yaralı

Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 9 kişi yaralandı.

Elazığ-Diyarbakır karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 9 kişi yaralandı. Vatandaşlardan biri ise, yaralıları güneşten korumak için aracından seyyar şemsiye getirdi.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 50. kilometresinde Hazar yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfullah S. idaresindeki 34 FR 9824 plakalı otomobil ile Bayram C. yönetimindeki 26 NN 730 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2’si çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan bazı yararlılar, itfaiye ve UMKE ekipleri tarafından çıkartıldı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Kazayı görüp gelen bir vatandaş ise aracından seyyar şemsiye getirerek yaralıları güneşten korudu. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.