Elazığ’da trafik kazası: 4 yaralı

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Elazığ’da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 62 AG 996 plakalı otomobil ile 35 HB 5231 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili incele yaptı.