(Özel Haber) Aslanlara şampiyonluk dopingi

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, antrenmanda ikram edilen Edirne’nin meşhur tatlarından olan badem ezmesine hayran kalarak, 5 kilogram da evine götürdü.

Galatasaray’ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, antrenmanda ikram edilen Edirne’nin meşhur tatlarından olan badem ezmesine hayran kalarak, 5 kilogram da evine götürdü.

Spor Toto Süper Lig’de Fatih Terim yönetiminde son haftaya şampiyonluk için avantajlı giren sarı-kırmızılı ekibe bir destek de Edirne’den geldi. Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda oynayacakları Göztepe maçı öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’a, Edirne’den sürpriz ziyaret gerçekleştirilerek, Osmanlı saray mutfağının eşsiz tatlılarını üreten Keçecizade firması, Galatasaraylı futbolculara ve Teknik Direktör Fatih Terim’e badem ezmesi, kavala kurabiyesi ve lokum ikram etti. Sarı-kırmızılı ekibin müstakbel gol kralı Gomis ise Edirne badem ezmesine hayran kalınca 5 kilogram evine götürdü.

Şampiyonluk yolunda son viraja giren Galatasaray camiasının, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde antrenmanına konuk olan firma yetkilisi Semih İğdi, Osmanlı Saray mutfağının ve sultanların vazgeçilmez tatlıları arasında gösterilen lezzetleri, sarı-kırmızılı ekibe ikram ederek, şampiyonluk yolunda destek verdi.

Gomis evine 5 kilogram götürdü

Sarı-kırmızılı takımın yıldız futbolcularından Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Bafetimbi Gomis olmak üzere takımın tamamı badem ezmesine hayran kalarak, kendilerine ikram edilen hediye paketleri ile evlerinin yolunu tuttu. 28 gol ile ligin gol krallığı yolunda başı çeken yıldız futbolcu Gomis ise özellikle badem ezmesine hayran kaldığını belirterek, 5 kilogram badem ezmesini evine sipariş etti.

Terim teşekkürlerini gönderdi

Galatasaray’ın başarılı çalıştırıcısı Fatih Terim ve yöneticilerden Abdurrahim Albayrak, ’Sultanların şehri, şehirlerin sultanı’ Edirne’den zorlu şampiyonluk yolu öncesi yapılan bu anlamlı ziyaret ve ikramlar nedeniyle firmanın kurucusu Metin Keçeci ve oğulları Tevfik ve Tayfun Keçeci’ye şükranlarını sunarak, kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkürlerini ve selamlarını gönderdi.