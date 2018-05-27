AB Türkiye Delegasyon Başkanı Berger: “Sinan’ın baş eserini görmeden olmazdı”

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger ve beraberindeki AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, Edirne’de bir dizi temaslarda bulundu.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger ve beraberindeki AB üyesi ülkelerin büyükelçileri, Edirne’de bir dizi temaslarda bulundu. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Mimar Sinan’ın eserlerine hayran kaldıklarını belirterek, “Sinan’ın baş eserini görmeden olmazdı. Daha çok turistin gelmesini sağlamak için katkılarda da bulunuyoruz" dedi.

AB Türkiye Delegasyon Başkanı Christian Berger, Avrupa Birliği üyesi İsveç, İtalya, Romanya, Belçika, Bulgaristan, Finlandiya, Slovenya, Portekiz, Lüksemburg, Danimarka, Estonya, İrlanda, Litvanya, Letonya, Malta, Hollanda ve Hırvatistan’ın büyükelçileri ile birlikte Edirne’de bir dizi temaslarda bulundu. Heyet ilk olarak Osmanlı mimarisinin zirvesi, Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği Selimiye Camii’ni ziyaret etti. Daha sonra Sultan 2. Beyazid Külliyesi ve Sağlık Müzesi’ni gezen heyet, Edirne’nin Yunanistan sınırında bulunan Karaağaç Mahallesi ve Lozan Anıtı’nı da ziyaret etti.

“Daha çok turistin gelmesini sağlamak için katkılarda da bulunuyoruz”

Berger, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bizler 6 ayda bir böyle ziyaretler düzenliyoruz. Burada bulunmamızın amacı aslında biliyorsunuz sınırın hemen öte yanı Bulgaristan ve Avrupa Birliği’nin dönem başkanlığını üstlenmiş durumda. Bizim buradaki ziyaretimizin temel amacı sınır ötesi işbirliği, komşuluk ilişkileri. Bunlar bizim için çok önemli gördüğümüz konular ve değerlerimiz. Dün Bulgaristan’daydık, bugün bu taraftayız. Ve bu yıl aynı zamanda kültürel miras yılı, dolayısıyla Edirne’de bulunuyoruz. Selimiye Camii’ni gezdik. Sonrasında Beyazid kompleksini ziyaret ettik. Ve sadece ziyaret etmekle de kalmıyoruz aslında. Çünkü biz bu değerlere çok büyük destek çıkıyoruz. Onları korumak için, daha fazla tanıtımını yapmak için ve turizmde daha görünür kılabilmek için, daha çok turistin gelmesini sağlamak için katkılarda da bulunuyoruz. İstanbul’da Sinan’ın eserlerini zaten görmüştük ama onun en önemli baş eserini görmeden olmazdı. Bu nedenle de Selimiye’ye gittik” dedi.