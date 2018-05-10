Ziraat Türkiye Kupası Akhisar’ın

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Ziraat Türkiye Kupası, Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor’un oldu. Diyarbakır’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası Finali’ni kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor, 56. kupayı müzesine götürdü.
Maçtan dakikalar (kinci yarı)
48. dakikada Hasan Ali’nin soldan ortasında ceza sahası içinde Fernandao’nun kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.
51. dakikada Mehmet Topuz’un soldan ortasında Şener’in gelişine vuruşu yan ağlarda kaldı.
56. dakikada Şener’in sağdan ceza sahasına ortasında Fernandao’nun kafa vuruşunda top kaleci Fatih’in sağından filelerle buluştu. 1-1
70. dakikada sağ kanattan Muğdat’ın ortasında Sissoko’nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1
74. dakikada Valbuena’nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Fernandao’nun kafasında meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
81. dakikada sağ kanattan Lopes’in ortasında topla buluşan Muğdat pasını Barbosa’ya aktardı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1
86. dakikada Hasan Ali’in sağdan ceza sahasına ortasında Josef de Souza’nın kafasında top filelerle buluştu. 3-2
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Aykut Çeviker (Kadir Keleş dk. 79), Barbosa, Muğdat Çelik (Orhan Taşdelen dk. 90 ?), Soner Aydoğdu, Onur Ayık (Dany dk. 51), Lopes, Ömer Bayram, Sıssoko, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa
Yedekler: Bora Körk, Henrique, Bilal Kısa, Larsson, Bia Mujangi, Borges, Olcan Adın
Teknik Direktör: Okan Buruk
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Alper Potuk (Fernandao dk. 46), Şener Özbayraklı, Giuliano, Neustaedter, Skrtel, Josef de Souza, Aatif (Janssen dk. 86 ?), Soldado (Valbuena dk. 66)
Yedekler: Kameni, Erten Ersu, Isla, İsmail, Ozan Tufan, Neto, Oğuz Kağan Güçtekin
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Lopes (dk. 32), Sissoko (dk. 70), Barbosa (dk. 81) (Teleset Mobilya Akhisarspor), Fernandao (dk. 56) , Josef de Souza (dk. 86) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor), Janssen (Fenerbahçe)