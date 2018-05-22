Ramazan’da kalp ve tansiyon hastalarına 5 uyarı

Kardiyoloji Uzmanı Dr.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Gökmen Bellur, Ramazan ayının, yaz mevsiminin sıcak ve uzun günlerine denk gelmesinin kronik hastalıkları bulunan kişiler için oruç tutmayı sakıncalı hale getirebildiğini belirterek, yüksek tansiyon ve kalp hastalarının hangi durumda oruç tutabileceğinin ya da oruç tutmalarına engel teşkil eden hastalık boyutlarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Memorial Dicle Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Gökmen Bellur, kalp ve hipertansiyon hastalarına özel Ramazan önerilerinde bulundu. Yüksek tansiyon hastalarının bir bölümünün düzenli ilaç kullanımına rağmen, ilaçlarının doktoru tarafından planlanmasıyla oruç tutabileceğini anlatan Bellur, “Ancak bazı gruptaki hastaların ise oruç tutması sakıncalıdır. Sağlık açısından oruca engel bir durum olup olmadığına doktorla birlikte karar verilmelidir. Kan basıncının kontrol altında olması ve kullanılan ilaçlar oruç tutma konusunda belirleyici faktörlerdir. Bazı yüksek tansiyon hastaları günde bir ilaç kullanırken, bazıları da beş farklı ilaca ihtiyaç duymaktadır. Oruç tutarken bu ilaçların bazıları düzenli kullanılamayacağından hasta açısından olumsuz sonuçlara yol açabilir” dedi.

“Tansiyon ilacınız idrar söktürücü özellikteyse bol sıvı alın”

İdrar söktürücü olarak gruplandırılan bazı ilaçların, hastaların sık idrara çıkmasına neden olarak sıvı kaybını arttırdığını, bunun da hastanın vücuttan su kaybı sürecini hızlandırdığını anlatan Bellur, “Sıvı kaybının düzeyi, kullanılan idrar söktürücü ilacın dozu ile orantılıdır. Bu nedenle idrar söktürücü ilaç kullananlar, gün içerisinde vücuttaki sıvı açığını kapatmak için bol su tüketmelidir. İdrar söktürücü grupta yer almayan diğer ilaçların kullanımında bu durum söz konusu olmayabilir” diye konuştu.

“Böbrek ve kalp hastası olanların oruç tutması sakıncalı”

Oruç tutması önemli sağlık sorunlarına yol açabilecek bir diğer hasta grubunun da böbrek yetmezliği olan yüksek tansiyon ve kalp hastaları olduğunu dile getiren Bellur, şunları söyledi:

“Böbrek ve özellikle de ileri düzeyde kalp yetmezliği bulunan hastalar, beslenme ve sıvı alma düzenlerine çok dikkat etmelidir. Ramazanın sıcak ve uzun günlerde yaşanması, bu hastalar için oruç tutmayı sakıncalı hale getirmektedir. Ayrıca kalp yetmezliği olan hastalar aynı zamanda idrar söktürücü de kullanmaktadır ve bu durum, vücuttan sıvı ve elektrolit kaybına yol açar. Sıvı tüketimi bu hastalar için hayati önem taşımaktadır.”

“Gün içerisinde belli aralıklarla tansiyon takibi yapılmalı”

İdrar söktürücü ilaç kullanmayan, yüksek tansiyonu uzun süredir kontrol altında olan ve başka bir ek hastalığı da bulunmayan kişilerin, Ramazan’da bazı kurallara dikkat ettikleri sürece oruç tutabileceğini anlatan Bellur, şunları kaydetti:

“Gün içinde belli aralıklarla tansiyon ölçümü yapılmalı, havanın çok sıcak olduğu öğle saatlerinde mümkünse dışarı çıkılmamalı, dışarda bulunulacaksa da hafif, terletmeyen pamuklu giysiler ile güneş koruyucu şapka kullanılmalı, sahur ve iftarda yeterli sıvı alımına dikkat edilmelidir. Yüksek tansiyonu henüz tam olarak kontrol altında olmayan, ayrıca başka ek hastalıları da olan hastaların ise oruç tutması sağlık açısından uygun değildir.”

“Özellikle tansiyon hastaları tuza dikkat etmeli”

Ramazan ayı boyunca da kalp ve yüksek tansiyon hastalarının beslenmeye özen göstermeleri gerektiğine de dikkat çeken Bellur, “Türkiye’de yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle artan tuz tüketimi özellikle tansiyon hastası olanlar için büyük bir sorundur. Normal sağlıklı bir insanın günlük tuz ihtiyacı ortalama 4-5 gramdır. Ancak ülkemizde bu durum günlük 15 gramı aşmaktadır. Bu nedenle özellikle kalp ve tansiyon hastalarının az tuzlu beslenmeleri sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.