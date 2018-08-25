Kaza sonrası tarlaya uçan otomobilde 1’i ağır 4 kişi yaralandı

Diyarbakır’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil tarlaya uçtu.

Diyarbakır’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır Ergani yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasına karışan 2 araçtan biri tarlaya uçtu. Edinilen bilgiye göre, 21 BM 914 plakalı araç, kavşaktan dönerken 06 GAG 35 plakalı aracın çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile tarlaya uçtu. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis ve 112 acil sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlileri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıları, çevredeki hastanelere kaldırdı.

Olay nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.