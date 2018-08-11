Kafa kafaya çarpışan araçlarda kimsenin burnu bile kanamadı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Çermik-Siverek yolu Marho mevkiinde bulunan ve sık sık trafik kazaları meydana geldiği için halk tarafından ’Ölüm virajı’ olarak adlandırılan kavşakta kafa kafaya çarpışan otomobillerden biri tarlaya uçtu. Kazada şans eseri araç sürücülerinin burnu bile kanamadı.

Çermik ilçesinden Başarı Mahallesine giden 06 LFJ 32 plakalı otomobil ile Siverek yönünden Çermik’e gelen 35 KD 3700 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Sürücünün ismi öğrenilmeyen 06 LFJ 32 plakalı otomobil, çarpışmanın etkisiyle tarlaya uçtu. Kazada her iki otomobilin ön tarafında maddi hasar oluşurken, otomobil sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu. Keskin virajda sık sık kazaların meydana geldiğini belirten sürücüler, bu konuda bir an önce tedbirlerin alınmasını isterken, sürekli bu kavşakta trafik kazalarının yaşandığı hatırlatıldı.