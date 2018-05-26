Güvenlik korucularından CHP seçim beyannamesine tepki

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, seçim beyannamesinde koruculuk sistemini kademeli olarak kaldırmayı planlayan Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) tepki gösterdi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, seçim beyannamesinde koruculuk sistemini kademeli olarak kaldırmayı planlayan Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) tepki gösterdi.

Güvenlik koruculuğu sisteminin terörle mücadelede olmazsa olmazlardan olduğunu belirten Ziya Sözen, CHP’nin seçim beyannamesine aldığı koruculuk sisteminin kademeli olarak kaldırılmasının terör örgütünden başkasına fayda sağlamayacağını söyledi. Sözen, "CHP seçim beyannamesinin 14. sayfasında koruculuk sistemini kademeli olarak kaldırmayı vadediyor. CHP bu tavrıyla biz güvenlik korucularına duyduğu kini, nefreti öfkeyi bir kez daha dile getirmiştir. Beyannamedeki bu tavrı ile CHP bilinç altındaki öfkesini dışa yansıtmıştır. Biz güvenlik korucuları olarak CHP’nin bu tavrına şaşırmadık. Çünkü biz güvenlik korucuları terörle ve teröristle mücadele ediyoruz. CHP’nin bu mücadelemizden dolayı bizlere kin ve öfke beslemesini normal karşılıyoruz" dedi.

"CHP teröristle mücadelemizden rahatsızlık duyuyor"

CHP’nin güvenlik korucularının teröristle mücadelesinden rahatsız olduğunu dile getiren Sözen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"CHP teröristlerle mücadele etmemizden büyük rahatsızlık duyuyor. CHP uzun süredir eylemleri ve söylemleri ile cumhuriyetin temel değerlerinden uzaklaşmış, adeta PKK’nın ve FETÖ’nün sözcülüğüne soyunmuştur. Koruculuğun kaldırılmasını isteyen PKK, HDP, Avrupa Birliği ülkeleri, FETÖ ve diğer terör sempatizanları bu söylemlerini CHP’nin beyannamesine koydurarak bunları CHP’ye söyletmişlerdir. Son zamanlarda PKK’ya destek veren CHP, FETÖ’ye destek veren CHP, PKK’lı teröristlerin cenazelerine omuz veren CHP milletvekilleri, çukur ve hendek olaylarında oradaki teröristlere kardeşim diyen CHP genel başkanı, PKK’ya çok büyük darbeler vuran İHA ve SİHA’lardan rahatsızlığını dile getiren CHP milletvekili, 15 Temmuz şehitlerimizi ve gazilerimizi kast ederek ’köpeklerinizi sokağa saldınız’ diyen CHP milletvekilleri. CHP bu eylemleri ve söylemleri ile PKK’nın çizgisine FETÖ’nün çizgisine HDP’nin çizgisine gelmiş onlarla eylem ve söylem birliği içerisine girmiştir. HDP ne istiyorsa PKK ne istiyorsa FETÖ ne istiyorsa marjinal gruplar ne istiyorsa CHP onu yapmakta onu söylemektedir. CHP bu tavrıyla HDP’nin arka bahçesi PKK’nın ve FETÖ’nün yol arkadaşı haline gelmiştir. Beyannamesinde FETÖ ve PKK ile mücadeleden bahsetmeyen CHP koruculuğun kaldırılmasını istemiş olmasını olağan bir durum olarak görüyoruz. Terör örgütleri ile marjinal gruplarla Türkiye düşmanlarıyla kol kola girerek siyaset yapmaya çalışan CHP bu tavrıyla asla iktidar olamayacak iktidar olmayı bırak iktidar olmanın yakınından dahi geçemeyecektir. Kandil’de PKK ne söylüyorsa, Pensilvanya’da FETÖ ne söylüyorsa, Türkiye’de marjinal gruplar ne söylüyorsa, Avrupa’da Türkiye düşmanları ne söylüyorsa, Türkiye’de CHP aynısını tekrarlıyor. Biz güvenlik korucuları şehit aileleri ve gaziler olarak CHP’nin bize karşı olan düşmanca tavırlarını küstahlığını ve alçaklığına bir kez daha lanetliyoruz, kınıyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde demokratik ortamlarda bunun hesabını en iyi şekilde CHP’ye soracağız".