Gezer, Cumhurbaşkanına destek için kapı kapı geziyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yönetim ve yürütme kurulu üyeleri ile ilçeye bağlı mahallelerde kapı kapı gezerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekillerine destek istiyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yönetim ve yürütme kurulu üyeleri ile ilçeye bağlı mahallelerde kapı kapı gezerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve milletvekillerine destek istiyor.

24 Haziran seçimleri öncesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, beraberindeki heyet ile birlikte ilçeye bağlı mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Gezer ve beraberindeki heyet Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesinde ev toplantılarına katıldı. Katıldığı ev toplantılarında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde yapılan hizmetleri anlatan Gezer, Türkiye’nin müreffeh yarınlar için sandığa giderek oyunu Erdoğan ve AK Parti’den yana kullanması gerektiğini söyledi. Cumhuriyet tarihinde yapılmayan bir çok hizmetin son 16 yılda yapıldığına işaret eden Gezer, daha yapılacak çok işin olduğunu ve bundan dolayı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü bir temsiliyet ile yeniden görevlendirilmesi gerektiğini açıkladı.

Ev ziyaretlerinde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını da dinleyen Gezer, imkanlar ölçüsünde bu sorunların çözümüne katkı sunacaklarını da sözlerine ekledi.