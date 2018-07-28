Dorşin Caddesi’nde asfalt çalışmaları tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesi Dorşin Caddesi’ne 14 bin 692 ton sıcak asfalt sererek çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesi Dorşin Caddesi’ne 14 bin 692 ton sıcak asfalt sererek çalışmalarını tamamladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, asfaltlama çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor. Bu yıl kentin sokak, cadde ve bulvarlarına toplam 800 bin ton sıcak asfalt sermeyi hedefleyerek açan ekipler, Kayapınar ilçesi Dorşin Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarını tamamladı. 2 bin 250 metre uzunluğundaki cadde de ilk etapta alt temel ve PMT çalışmaları yürütüldü. Yapılan bu çalışmaların ardından Dorşin Caddesi’ne binder tabakası şeklinde toplam 14 bin 692 ton sıcak asfalt serildi. Binder tabakası asfaltının ardından Dorşin Caddesi, gelecek yıl aşınma tabakası şeklinde asfaltlanacak.

14 bin metrekare kaldırım taşı döşendi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Dorşin Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarına paralel olarak yolun gidiş ve geliş yönündeki kaldırımlarında da çalışma yürüttü. Çalışmaların tamamlandığı caddeye toplam 14 bin metrekare kaldırım taşı döşendi. Kaldırımlar engelli vatandaşların kullanımına uygun şekilde inşa edildi. Görme engelli vatandaşların kullanımı için kaldırımlara sarı renkte kabartma takip taşları döşendi. Daha sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla asfaltlanan 2 bin 250 metre uzunluğundaki Dorşin Caddesi’ne Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gidiş-geliş yönlü olmak üzere toplam 4 bin 500 metre uzunluğunda bisiklet yolu inşa edecek. Bulvarlarda 2 metre caddelerde ise bir buçuk metre genişliğinde olan bisiklet yolları yeni yönetmeliğe göre yapılarak, bisiklet yollarında delinatör sistemi kullanılacak. Bisiklet yolunda kullanılacak olan dubalar sayesinde bisikletçilerin can güvenliği sağlanacak ve araçların yola park etmeleri engellenecek.

Dorşin Caddesi’nin aydınlatma sisteminde direkler refüje dikilecek. Aydınlatma sistemi Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) tarafından yapılacak.