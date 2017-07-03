Diyarbakır’da silahlı soygun

Diyarbakır’da silahlı bir şahıs, girdiği marketin kasasından aldığı parayla kayıplara karıştı.

Diyarbakır’da silahlı bir şahıs, girdiği marketin kasasından aldığı parayla kayıplara karıştı. Polis, soyguncuyu yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 448. Sokak’ta bulunan bir markette, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markete giren silahlı şahıs, kasada bulunan market çalışanını etkisiz hale getirerek, kasada bulunan bir miktar parayı alıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Market ve sokakta bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, soyguncunun yakalanması için çalışma başlattı.