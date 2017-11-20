7 ülkeden 24 genç Diyarbakır’da buluştu

Ortak farklılıklarımız ve gençlik çalışmaları için araçlar projesi kapsamında Norveç, İspanya, İtalya, Macaristan, Letonya, Portekiz ve Türkiye’nin farklı illerinden 24 genç, Diyarbakır’da bir araya geldi.

Ortak farklılıklarımız ve gençlik çalışmaları için araçlar projesi kapsamında Norveç, İspanya, İtalya, Macaristan, Letonya, Portekiz ve Türkiye’nin farklı illerinden 24 genç, Diyarbakır’da bir araya geldi.

Kent Gönüllüleri Derneği’nin koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ve Gençlik ve Değişim Derneği’nin de destek verdiği ortak farklılıklarımız ve gençlik çalışmaları için araçlar projesi, 7 ülkeden gelen 24 gencin katılımı ile Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Avrupa’nın 7 ülkesinden bir araya gelen 24 genç, 8 gün boyunca, kültürel farklıların gençlik çalışmalarında nasıl olumlu bir araç olarak kullanılabileceği ve bu metotların kendi yerellerinde nasıl aktif bir şekilde uygulanabileceği konusunda eğitim aldı.

Konu ile ilgili bilgi veren proje sorumlusu Recep Kavmaz, etkinlikte gençlerin marjinalleşmesinin ve radikalleşmesinin engellenmesi konusunda neler yapılabileceğine dair bilgilendirme ve tartışmaların gerçekleştirildiğini söyledi. Projede, Diyarbakır, Portekiz ve İtalya’dan 3 eğitmenin yer aldığını kaydeden Kavmaz, “Açık oturum, tiyatro, atölye çalışmaları, sunumlar, ikili ve grup çalışmaları, tartışma gibi yöntemlerin ağırlıklı olarak kullanıldığı eğitim kursu kapsamında ayrıca Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve The European Institute of Peace gibi kuruluşların, gençlerin ve çocukların radikalleşmesini ve marjinalleşmesini önlemek için hazırladıkları raporlar ve gerçekleştirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında da bilgilendirmelerde bulunuldu. Katılımcılar, tüm bu bilgileri esas alarak proje esnasında 4 farklı atölye çalışması hazırlayarak bunları uygulama fırsatı buldular. Katılımcılar tarafından hazırlanan ve eğitmenler tarafından da desteklenerek geliştirilen bu metotlarla ilgili hazırlanacak kitapçık da başta sosyal medya olmak üzere Avrupa Komisyonu ve Erasmus + Programının ilgili sayfalarında paylaşılacaktır. Eğitim kursu esnasında geliştirilen 3 ayrı proje fikri ise, proje formatında hazırlanarak gençlik projelerinin Şubat 2018 dönemi başvurusuna yetiştirilecek şekilde hazırlanmaktadır” dedi.