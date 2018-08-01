Kuruyan ağaçlar mezarların üzerine yıkıldı

Denizli’nin Kale ilçesindeki bir mezarlıkta kuruyan ağaçlar, mezarların üzerine yıkılıp zarar verdi.

Denizli’nin Kale ilçesindeki bir mezarlıkta kuruyan ağaçlar, mezarların üzerine yıkılıp zarar verdi. Bakımsızlıktan dolayı harabeyi andıran mezarlıkta yıkılan ağaçlan kaldırılmayı bekliyor.

Kale ilçesi Gülbağlık Mahalesi’nde bulunan mahalle mezarlığında, bazı mezarlar bakımsızlıktan dolayı zarar görüyor. Mezarlıkta bulunan ağaçlar rüzgar ve kurumanın etkisiyle mezarların üzerine yıkılıyor. Mahalle halkı mezarlığın Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeterince temizlenmediğini ve yıkılma tehlikesi taşıyan ağaçlara karşı bir önlem alınmadığını öne sürerek yıkılan ağaçların da kaldırılmadığını söyledi. Mezarların üzerine yıkılan bir ağacın, mezarın etrafındaki duvara ve mezar taşlarına da zarar verdiği gözlendi. Yaklaşık bir aydır yıkıldığı yerdeki mezarın üzerinde duran ağaç, kaldırılmayı bekliyor.

"Mezarlık perişan halde"

Mezarlığa karşı ilgisiz davranıldığını ve ağacın bir aydan uzun süredir mezarların üzerinde bulunduğu belirten mahalle sakinleri, yıkılma riski bulunan ağaçlara da önlem alınması gerektiğini belirtti. Mezarlıkta bulunan kuru ağaçların yıkılmadan önce gereğinin yapılması gerektiğini belirten Murat Deliktaş isimli bir mahalle sakini "Ağaçlar göçmüş, hiç temizlemiyorlar, içinde yıkılmış. Mezarlık perişan halde. Belediye başkanı bakıyor buraya. Bu çamların hepsi de seyrelmesi lazım. Kuruyan ağaçların alınması lazım. Atalarımızın mezarları zarar görüyor. Bu bir aydır böyle. İçini temizlemekle olmuyor. Ağaçları kesilecek, göçen ağaçlar oluyor, kuruyan ağaçlar oluyor. Onların temizlenmesi gerekiyor" dedi.

Mahalle halkı devrilen ağacı kendi imkanlarıyla kaldırmanın mümkün olmadığını, belediyeye bağlı mezarlıklar müdürlüğü çalışanlarının cenaze işlemleri için mezarlığa arada bir geldiğini fakat bir çalışma yapmadıklarını iddia etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlıklar Müdürlüğü yetkilileri mezarlıkların bakım ve onarımlarının Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yapıldığını söyledi. İHA muhabirinin ulaştığı Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında mezarlıklardan sorumlu görevli Hüsem Bilgi, olaydan haberlerinin olmadığını belirtti. Bilgi, geçtiğimiz yıl söz konusu bölgedeki mezarlıklarda böyle bir sıkıntının olmadığını ve en son Ramazan Bayramı’nda mezarlığın bakımının yapıldığını söyledi. Bilgi, mezarlıktaki devrilen ağaçların da en kısa sürede kaldırılacağını, gerekli bakım ve onarımın yapılacağını belirtti.