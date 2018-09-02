Denizli’de depoda çıkan yangın devam ediyor

Denizli’de nakliye deposu olarak kullanılan bir binada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Denizli’de nakliye deposu olarak kullanılan bir binada çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesinde nakliye deposu olarak kullanılan bir binada çıkan yangın yaklaşık 3 saatten bu yana devam ediyor. İçerisinde kablo makaraları, odun, araç lastiği ve çeşitli ev eşyalarının bulunduğu depoda çıkan yangına 20’ye yakın itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangını söndürmeye yardımcı olmak için iş makinaları da kullanılırken yangında şu anda ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan bulunmuyor ancak 112 Acil servis ambulansları hazır bekletiliyor.