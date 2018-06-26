18. Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali başlıyor

Bu yıl 18.

Bu yıl 18.si yapılacak olan Denizli Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Şevval Sam, Otilia Bruma, Grup Abdal, İstanbul Girls Orchestra, Tuğba Yurt ve Buray gibi sanatçıları sahne alacağı festivalde pek çok etkinlik de gerçekleştirilecek. 29 Haziran Cuma günü saat 14.00’de Alanyazı meydanında Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başlayacak olan festival, Festival kortejinin meydandan Şükür Camii Meydanına kadar yürümesi ile devam edecek. Burada Aydın Kuvay-ı Milli’ye Derneği Zeybek Grubu, Buldan Dört Eylül FMŞ Erensoy Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi gösterilerini sunduktan sonra, Buldan kumaşlarından, Ali Tunaboylu Anadolu Meslek Teknik Lisesi öğrenci ve öğretmenleri tarafından hazırlanmış defile yapılacak. Belediye El sanatları ve Kültür Merkezinde, Buldan Belediyesi ve Hayvanları Koruma Derneği işbirliği ile gerçekleşen “Kuşlar Sizi Çağırıyor” mumlu batik ve fotoğraf sergisinin açılışının ardından gece yapılacak Tuğba Yurt ve Buray konseri ile ilk gün sona erecek.

Festivalde sahne alacak isimler

30 Haziran Cumartesi günü saat 09.00’da Belediye Binası karşısında Dokuma Sanatından Gösteriler sunulacak. Bu etkinlik festival boyunca devam edecek. Saat 14.00’de Fazıl Eskin Türk Halk Müziği konseri, fasıl heyetinden Türk Sanat Müziği dinletisi ve ardından da yöresel yemek yarışması ve ödül töreni yapılacak. Akşam saat 21.15’de de önce Grup Abdal, ardından da Otilia Bruma konseri gerçekleşecek. Son gün olan 1 Temmuz Pazar günü saat 12.00’de Buldan-Yenicekent Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifinin ikramı olan Festival Keşkeğini dağıtımı yapılacak. Saat 13.00’de Denizli Rotaract Kulübü’nün çocuklar için hazırladığı gösteriler sunulacak. Yerel sanatçı Alim Kesen’in müzik dinletisi Nuri Akın Parkında saat 14.30’da başlayacak. Ardından Dokuma Yarışması ödül töreni, onun da ardından Türk Sanat Müziği fasıl heyetinin konseri olacak. Akşam saat 21.15’de İstanbul Girls Orchestrasının konseri ve ardından Şevval Sam konseri ile festival sona erecek.

Festivalin 3 gün boyunca sunuculuğunu ünlü şovmen Okan Karacan yapacak.

Festival hazırlıklarının tamamlanmasıyla ilgili olarak bilgi veren Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, 18.si gerçekleşecek olan festival ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını, herhangi bir aksama olmaması için titiz davrandıklarını belirterek, Türkiye’nin her tarafından vatandaşları Buldan’da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.