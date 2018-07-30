Karadağ’dan KSS’de esnaf ziyareti

AK Parti Çorum İl Başkanı Av.

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, Türkiye’nin AK Parti iktidarı ile günü kurtaran bir ülke olmaktan çıkıp geleceği planlayan bir ülke konumuna geldiğini söyledi.

İl Başkanı Mehmet Karadağ’ın 24 Haziran seçimlerinin ardından parti yöneticileriyle birlikte başlattığı esnaf ziyaretleri sürüyor. AK Parti olarak her fırsatta Çorum halkı ile bir arada olmaya gayret ettiklerini dile getiren Karadağ, AK Partinin artan başarı ivmesinin altında yapılan hizmetlerle birlikte sahada yapılan çalışmaların yattığını dikkat çekti.

Halkın arasında, halkla birlikte hem Türkiye’nin emin adımlarla 2023 hedeflerine ilerlemesini amaçlıyor hem de halkın taleplerini kendilerinden dinlediklerini dile getiren Karadağ, halkın AK Partiye olan teveccühünün kendilerine enerji verdiğini, kendilerinin de bu teveccühe layık olmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Mehmet Karadağ, "Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en fazla hizmetini AK Parti döneminde aldı. Yine Türkiye AK parti iktidarı ile gününü kurtaran bir ülke olmaktan çıkarak geleceği planlayan, çevresindeki ülkelerin gündemlerini belirleyen bir ülke konumuna geldi" ifadelerini kullandı.

Karadağ, ayrıca Küçük Sanayi Sitesi’nde Türkiye’de ilk kez cam parlatma keçesi imal eden bir firmayı da ziyaret etti. Firma yetkilisi Hikmet Ersoy’dan bilgi alan Karadağ, sanayicilerin sahip olduğu girişimci ruhla Çorum’un ’Anadolu Kaplanları’ modeliyle örnek gösterildiğini hatırlattı.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ülke ekonomisinin can damarı olduğunu dile getiren Karadağ, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra KOBİ’lerin gelişmesi ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sunması için gereken desteği vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.