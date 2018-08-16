Çanakkale’de feci kaza: 1 ölü

Çanakkale’de sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan araç takla attı.

Çanakkale’de sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan araç takla attı. Yol kenarındaki Çanakkale tabelasına çarpan aracın sürücüsü Sinan Gelmez yaşamını yitirdi. Araç içinde sıkışarak hayatını kaybeden Gelmez’in 10 gün sonra baba olacağı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, feci kaza bugün saat 19.45 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde meydana geldi. 17 AAK 061 plakalı otomobilin sürücüsü 28 yaşındaki Sinan Gelmez, Çanakkale’den İzmir istikametine doğru seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taklalar atmaya başlayan araç, yoldan çıktı. Daha sonra yol kenarında bulunan Çanakkale tabelasına çarpan araç, ters bir şekilde durdu. Kazayı gören diğer sürücüler kazayı polis ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler araç içinde sıkışan Sinan Gelmez’i görünce itfaiye ve kaza kırım ekibini çağırdı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Gelmez’in yaşamını yitirdiği öğrenildi. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve kaza kırım ekiplerinin yaklaşık bir saat çalışmasının sonrasında Gelmez’in cansız bedeni araç içinden çıkarıldı. Kaza yerine gelen Gelmez’in yakınları sinir krizleri geçirdi. Gelmez’in cenazesi ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 yıllık evli olan Sinan Gelmez’in 10 gün sonra baba olacağı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.