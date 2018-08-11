Başkan Yavaş: “Dünya starı Alexandra Stan ile festivalimiz yine fark oluşturacak”

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Belediye Başkanı Sami Yavaş bu yıl 27’ncisi düzenlenecek Umurbey Geleneksel Şeftali Festivali hakkında açıklamalarda bulundu.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesinin Belediye Başkanı Sami Yavaş bu yıl 27’ncisi düzenlenecek Umurbey Geleneksel Şeftali Festivali hakkında açıklamalarda bulundu.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi her yıl geleneksel olarak düzenlenen şeftali festivalinin 27’ncisini görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

Bu yıl 17-18 Ağustos tarihlerinde organize edilecek şeftali festivaline ilişkin açıklamalarda bulunan Umurbey Belediye Başkanı Sami Yavaş, dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Alexandra Stan’in festivalde sahne alacağını belirtti.

Başkan Yavaş, “Geçtiğimiz yıl dünya starı Inna’yı Umurbey’e getirdik. Bununla yetinmeyip Teoman, Kıraç, Beyza Durmaz gibi Türkiye’nin en ünlü şarkıcılarını sahneye çıkardık. Festival kapsamında onlarca uçak Umurbey semalarında uçtu. Çocuklarımızı gökyüzüyle buluşturduk. Hakikaten bırakın Çanakkale’yi Türkiye’de eşine ender rastlanan festivallerden biri oldu. Bunun karşılığını da sosyal medyada dünya gündemine girerek aldı” dedi.

Tıpkı geçen sene olduğu gibi bu yılki festivalin de Çanakkale’de fark yaratacağının altını çizen Başkan Yavaş, “27. Geleneksel Şeftali Festivalimizde çıtayı yine yüksek tutuyoruz. Dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Alexandra Stan 18 Ağustos’ta Umurbey’de sahne alacak. Bunun yanı sıra Türkiye’nin önde gelen rapçilerinden Gazapizm (17 Ağustos) ile ünlü radyo programcısı DJ Fatih Yıldırım (17-18 Ağustos) bizlerle olacak. Şimdiden Çanakkale’de fark oluşturacak harika bir festivalin halkımızı beklediğini söyleyebilirim” diye konuştu.

Başkan Yavaş, 2018 Troya Yılına da vurgu yaparak, “Umurbey 27. Geleneksel Şeftali Festivalimiz aracılığıyla Çanakkale’nin tanıtımı için büyük önem taşıyan Troya Yılına katkı sunacağız. Troya Yılında Çanakkale’ye böyle bir festival yakışır” ifadelerini kullandı.