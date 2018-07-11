Yüz binlerce lira değerindeki araçları orijinalliğini bozmadan tamir ediyor

Son yıllarda artış gösteren dolu yağışından zarar gören otomobiller işinde mahir ustaların elinde orijinalliği bozulmadan büyük bir ustalıkla tamir ediliyor.

Son yıllarda artış gösteren dolu yağışından zarar gören otomobiller işinde mahir ustaların elinde orijinalliği bozulmadan büyük bir ustalıkla tamir ediliyor.

Ülkemizde geçtiğimiz ve bu yıl aşırı yağan dolu yağışı araçlara büyük zarar verdi. Kimi yerlerde ceviz büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle araçların kaportalarında büyük çökükler oluştu. Oluşan kaporta göçüklerini tamir ettirmek isteyen ve araçlarının orijinalliğinin bozulmasını istemeyen araç sahipleri Türkiye’de sayıları az olan kaporta göçük düzeltme ustalarına araçlarını teslim ediyor. Bursa’da bulunan kaporta göçük düzeltme ustası Erol Kobak, kendisine gelen yüz binlerce lira değerindeki araçların kaportalarındaki göçükleri büyük bir ustalıkla tamir ederek araçların hasar kaydı yaşamasının önüne geçiyor. Özel ekipmanlarla araçlardaki göçükleri hiçbir çekiç darbesi vurmadan ve boya yapmadan düzelten usta bu sayede araçlarda hasar kaydı yaşanmasının önüne geçip orijinalliğini koruyor. Yaptığı işin büyük bir ustalık gerektirdiğini ifade eden Erol Kobak, “Bursa’da boyasız göçük işi yapıyoruz. Araçlarda dolu sebebiyle oluşan hasarları boyasını bozmadan tamir ediyoruz. Bu işi otomobil fabrikasında 25 yıl çalışarak öğrendim şu anda kendi dükkanımı açarak hizmet veriyorum. Bana yüz binlerce lira değerinde doludan zarar görmüş araçlar geliyor. Ben bu araçları boyasına zarar vermeden göçüklerini onarıyorum. Bu sayede araçlarda değer kaybı oluşmuyor. Geçtiğimiz yıl 300 aracın kaportasındaki göçükleri düzelttik. Benim yaptığım bu iş büyük bir ustalık istiyor. Eline aleti alan herkes bu işi yapmaya çalışıp araçları daha kötü hale getiriyorlar. Bu işi yapan Türkiye’de çok az kişi var, yaptığım bu işlem sayesinde çok değerli araçlar değerini kaybetmiyor” dedi.