Yenişehir Emniyet Müdürü Albayrak Ankara’ya tayin edildi

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Emniyet Müdürü Bülent Albayrak, Ankara’ya tayin edildi.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Emniyet Müdürü Bülent Albayrak, Ankara’ya tayin edildi.

Emniyet müdürü ve emniyet amiri rütbelerinde bulunan personelin tayin ve yer değiştirme işlemleri yapıldı. Yenişehir’de 7,5 yıldır çeşitli görevlerde bulunan 4. sınıf Emniyet Müdürü Bülent Albayrak’ın görev yeri Ankara olarak belirlendi. Ankara’ya tayin olan Albayrak’ın yerine kimin geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak. Müdür Albayrak’ın kendisinin tayinini istediği öğrenildi.