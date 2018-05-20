Spor Toto 1. Lig Play-Off Final: Gazişehir Gaziantep: 0 - BŞB. Erzurumspor: 0 (Maç sonucu)

Görünüşe göre masaüstü bilgisayar kullanıyorsunuz.. Masaüstü görünümüne geçmek ister misiniz?
Gazişehir Gaziantep ile BŞB. Erzurumspor, Spor Toto 1. Lig Play-Off Final maçında Bursa’da karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 sona eren maçı, BŞB. Erzurumspor penaltılarla 5-4 kazandı. Erzurumspor Süper Lig’e çıkan son takım oldu.
Maçtan dakikalar
7. dakikada Yasin Palaz’ın yaptığı ortaya iyi yükselen Özgür Can Özcan’ın kafa vuruşunu, kaleci Canbazoğlu son anda kurtardı.
19. dakikada Rodriguez’un kullandığı serbest vuruşu kafa ile kaleye gönderen İsmail Konuk’un topunu Canbazoğlu kornere çeldi.
42. dakikada Erhan Çelenk’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla auta çıktı.
55. dakikada kullanılan köşe vuruşuna yarım vole vuran Turgay Kacar’ın şutu defansa da çarparak kornere çıktı.
70. dakikada Taylan Antalyalı’nın ortasına yükselen Burhan Eşer’in kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
80. dakikada Del Valle’nin ortasını Canbazoğlu ceza sahası içine tokatlarken, gelen topa gelişine vuran Palaz’ın şutu kalecide kaldı.
89. dakikada Antalyalı’nın kullandığı serbest vuruşa hareketlenen Eşer’in şutu kale direğinin üzerinden auta çıktı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken
Gazişehir Gaziantep: Adam Stackhowiak, Yasin Palaz, Ahmet Kesim, İsmail Konuk, Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan (Mustafa Can Keskin dk. 60), Jefferson Nogueira Junior, Uğur Akdemir, Prince Segbefia (Tugay Kacar dk. 25), Yonathan Del Valle, Özgür Can Özcan (Webo Kouamo dk. 81)
Yedekler: Netcati Yılmaz, Murat Ceylan, Serdar Deliktaş, Muhammed Ertürk, Okan Derici, Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
BŞB. Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu, Tolga Ünlü, Stephane Acka, Lokman Gör, Hakan Arslan, Metin Yüksel, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı (Gökhan Karadeniz dk. 100), Burhan Eşer (Demba Savage dk. 99), Erhan Çelenk (Abdulkadir Özdemir dk 118 ?), Mert Nobre
Yedekler: Ahmet Altın, Jasmin Trtovic, Selim Aydemir, Muhammed Bahadır Gülyurt, Christian Bekamenga, Erman Bulucu, Muammer Atalay
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Sarı Kartlar: Mehmet Erdem Uğurlu, Gökhan Alsan, Jefferson Nogueira Junior, İsmail Konuk (Gazişehir Gaziantep), Lokman Gör, Jasmin Scuk, Mert Nobre, Tolga Ünlü (BŞB. Erzurumspor)
Penaltılar
Atanlar: Jefferson Nogueira Junior, Mehmet Erdem Uğurlu, Ahmet Kesim, Mustafa Can Keskin (Gazişehir Gaziantep), Jasmin Scuk, Mert Nobre, Hakan Arslan, Metin Yüksel, Demba Savage (BŞB. Erzurumspor)
Kaçıranlar: Lokman Gör, Gökhan Karadeniz, Abdulkadir Özdemir (BŞB. Erzurumspor), Yonathan Del Valle, Yasin Palaz, Webo Kouamo, Tugay Kacar (Gazişehir Gaziantep)