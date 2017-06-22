(Özel Haber) Katili tuzakla yakaladı

Bursa’da Uluabat Gölü kıyısındaki bir çiftliğe dadanan vahşi hayvan 3-4 gün içinde onlarca kanatlıyı öldürdü.

Bursa’da Uluabat Gölü kıyısındaki bir çiftliğe dadanan vahşi hayvan 3-4 gün içinde onlarca kanatlıyı öldürdü. Çiftlik sahibi ise yılmadan onu bekledi ve kapan kurdu. Tuzağa ise hiç kimsenin beklemediği vahşi bir yaban kedisi girdi. Zarar verilmeyen yaban kedisi yeniden doğaya salınırken, çiftlikte ise olağanüstü tedbir alındı.

Uluabat Gölü’nün kıyısında bulunan Akçalar Mahallesi’nde oturan İbrahim Sargın, bahçesinde beslediği kanatlı hayvanlarının her gün bir vahşi hayvan tarafından öldürüldüğünü fark etti. Sabah kümese girdiğinde pek çok kanatlı hayvanının telef edildiğini gören Sargın, buna neyin sebep olduğunu merak etti. Ölümler peşi sıra devam edince Sarın, tavuklarının bulunduğu bahçeye kapan kurmayı kararlaştırdı.

Tavuklarını, ördeklerini ve bıldırcınlarını neyin yediğini merak eden Sargın, ertesi kapan içerisinde vahşi yaban kedisini görünce ise şaşkınlığını gizleyemedi. İlk bakışta normal kedilerden farklı olduğuna dikkat eden Sargın durumu arkadaşlarına bildirdi.

Bir gelincik ya da sansar beklerken vahşi bir kediyle karşılaştığını anlatan İbrahim Sargın; "Amacım asla zarar vermek değildi. Ben sansar veya gelincik olmasından şüphelenmiştim. Ama 3-4 gecede onlarca hayvanımı telef edince durumdan şüphelendim. Ne olduğunu görmek içinde kapan kurdum. Yaban kedisi çıktı. Duyuyordum ancak bu kadar yakından görmemiştim. Gerçekten çok vahşi bir hayvan. Zarar görmemesi için çok çabaladım. Hatta elimi ve parmaklarım kan içinde kaldı. Ama yine de onu incitmeden kapandan çıkarttım" dedi.

Olayın ardından kümesindeki önlemlerini arttırdığını dile getiren Sargın, çözümün canlıyı öldürmek olmadığını ve herkesin bu şekilde düşünmesi gerektiğini ifade etti.

Olayın duyulmasının ardından Akçalar’a gelerek yaban kedisini yakından gören ve fotoğraflayan Doğa ve Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, "Bu hayvanlar evcil kedilerin atası kabul ediliyor. İnsana asla yaklaşmazlar hatta gözükmezler bile. Ancak yaz dönemleri onlar için aynı zamanda üreme dönemleri. Muhtemelen bu yaban kedisinin yavruları var. Biz de zaman kaybetmeden bu kediyi doğasına geri salacağız. Ne yazıkki insanoğlunun doğaya müdahalesi arttıkça, yiyecek kıtlığı çeken vahşi hayvanlar bu şekilde şehirlere inerek evcil hayvanlara veya tarım ürünlerine saldırabiliyorlar. Emin olun o hayvanlar kolay kolay insanlara sokulmayı göze almazlar. Muhtemelen besin kıtlığı çekmeye başladılar. Yani aslında bu tablonun da sorumlusu biziz’’ dedi.

Bu gibi durumlarda insanların genelde acımasız olduğunu ve bu hayvanları öldürebildiklerine değinen Tüydeş; Sargın’ın burada herkese örnek olacak bir davranış yaptığını ve kediyi öldürmek yerine doğasına geri kazandırdığını belirtti. Bir motosikletin arkasında büyük bir kafeste ormana doğru götürülen yaban kedisi koşa koşa özgürlüğe gitti.

Yaban kedilerini görmek çok zor

Yaban kedileri, günümüzde Türkiye’nin çeşitli coğrafyalarında yaşamlarını sürdürüyor. Azalan besin kaynakları sebebiyle risk altında olan bu kediler kayalık, sazlık, çalılık ve ormanlık alanlarda yaşıyor. Genellikle geceleri aktif olan yaban kedileri ile doğada denk gelmek neredeyse imkansız. Çok keskin göz ve buruna sahip bu canlılar bu yetenekleri sayesinde kolay kolay gözükmüyorlar. Yapılan arazi çalışmalarında ise genelde fotokapanlar yardımıyla görüntüleri alınıyor