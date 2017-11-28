(Özel Haber) Kamyonların döktüğü kayalar ormanlık alandaki ağaçları yerle bir etti

Bursa’da hafriyat kamyonları ormanlık alana boşalttığı moloz ve kayalar onlarca ağacı yerle bir etti.

Bursa’da hafriyat kamyonları ormanlık alana boşalttığı moloz ve kayalar onlarca ağacı yerle bir etti.

Bursa’da hafriyat kamyonlarının Demirtaşpaşa Barajı yakınlarında bir taş ocağından aldığı moloz ve kayaları ormanlık alana dökmesi tepki çekti. Yamaca yanaşan kamyonların yükünü ağaçlık alana boşaltması sonucu hızla aşağıya yuvarlanan kayalar, düzlüğe gelince ağaçlara da zarar veriyor. Kayaların çarptığı onlarca ağaç yıkılırken, yeşil alanı taş yığınına çevirdi. Çevre halkı da yaşanan bu duruma tepki göstererek, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.