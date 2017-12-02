Kazada ölen işçinin annesinin feryadı yürekli dağladı

Bursa’da yaşanan kazada devrilen servis midibüsünde hayatını kaybeden otomotiv işçilerinden 43 yaşındaki Hakan Şibay, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bursa’da yaşanan kazada devrilen servis midibüsünde hayatını kaybeden otomotiv işçilerinden 43 yaşındaki Hakan Şibay, gözyaşları arasında toprağa verildi. 2 çocuk babası Şibay’ı son yolculuğuna uğurlayan annesi tabutuna sarılıp "Biz sana kıyamazdık, sarhoşlar kıydı" diyerek feryat etti.

Bursa’da dün gece yarısı Mudanya yolu üzerinde yaşanan kazada adeta can pazarı kuruldu. Bursa’da faaliyet gösteren bir otomobil fabrikasında çalışan ve ikindi vardiyasından çıkan işçileri taşıyan 16 S 2106 plakalı midibüs, İhsaniye Metro istasyonu yanında Cemal Gökhan Ç. yönetimindeki 16 SJT 66 plakalı aracın çarpması neticesi metronun bariyerlerine çarpıp 16 UAU 77 plakalı aracın üzerine devrilerek yan yattı. İşçi servisine çarpan 16 SJT 66 plakalı siyah araç kontrolden çıkarak yaya yolunda bulunan ağaca saplandı. İşçi servisi ve altına aldığı araç yolda bir süre sürüklendikten sonra metro istasyonun duvarına çarparak durdu.

Kaza sonucu işçi servisinin altında kalan Hakan Şibay (43), Mesut Güney (41), Güray Kanşıra(47) ve ağaca saplanan araçta bulunan Neslihan Namlucuoğlu(31) hayatını kaybetti. İşçi servisinde ve diğer araçlarda bulunan toplam 11 yaralı ise olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Adli Tıpta otopsi işlemleri tamamlanan işçilerden Hakan Şibay’ın cenazesi Osmangazi ilçesindeki Hacı İlyas caminde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede Hakan Şibay’ın 11 yaşındaki oğlu Alpay ve babası Yılmaz Şibay tabutunun başında beklerken göz yaşlarına hakim olamadı. Ayrıca hayatını kaybeden işçinin 1998 yılından beri otomobil fabrikasında çalıştığı öğrenildi. Hakan Şibay’ın 4 yaşında Duru ve 11 yaşında Alpay isimli 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Cenaze namazı kılınmadan tabutun başına gelen eşi Mehtap Şibay ile annesi Ayşe Necla Şibay ve ablası Yıldız Sevim tabuta sarılarak feryat etti.

Tabuta sarılıp ağlayan abla Yıldız Sevim," Bütün trafik kazlarına bir çare bulunsun. Bunca canlar gitmesin. Bunca insanlar ölmesin, Bunca çocuklar öksüz kalmasınlar. Ne olur bunlara bir ceza verilsin. Benim kardeşim gitti. Bizim acımız ömrümüzün sonuna kadar bitmez. Başka acılar olmasın, yeni kanunlar gelsin. Kaza yapanlar cezalandırılsın" dedi.

İHA muhabirine açıklama yapan anne Ayşe Necla Şibay ise "Ömür boyu hapiste yatsınlar. Evladımı götürdüler. Yapanlar ömür boyu hapis olsun, benim melek çocuğumu götürdüler" dedi.

Tabuta sarılan anne Şibay," Benim bir tanecik oğlum dun sen, en değerli varlığımdın, gözüne bakıyordum senin, seni çok seviyorduk, sen bizim canımızdın, biz sana kıyamazdık oğlum sana kıydılar. Sarhoşlar sana kıydı. Biz böylemi görecektik seni. Senin gibi insanlar zor gelir bir daha bu memlekete" diyerek gözyaşı döktü.

Ardından çalıştığı fabrikada çalışan arkadaşları, ailesi ve yüzlerce kişi tarafından cenazesi kılınan Hakan Şibay defnedilmek için Hamitler Kent Mezarlığı’na götürüldü.