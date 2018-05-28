Eğitim-Bir-Sen yetkiyi taçlandırdı

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Numan Şeker, 2018 yılında 11 bin 546 üye sayısına ulaşarak en yakınındaki sendikaya 3 bin 943 üye fark atarak ve eğitim iş kolunda Bursa’da faaliyet gösteren 23 sendikanın toplamından daha fazla üyeye sahip olarak rekor kırdıklarını söyledi.

Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Numan Şeker, 2018 yılında 11 bin 546 üye sayısına ulaşarak en yakınındaki sendikaya 3 bin 943 üye fark atarak ve eğitim iş kolunda Bursa’da faaliyet gösteren 23 sendikanın toplamından daha fazla üyeye sahip olarak rekor kırdıklarını söyledi.

Sendika binasında üyelerin de katılımıyla düzenlenen basın toplantısında Eğitim-Bir-Sen’in başarısını kamuoyu ile paylaşan Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Numan Şeker, açıklamalarda bulundu. Eğitim- Bir- Sen Bursa 1 No’lu Şube 2015 yılında Bursa il genelinde aldığı yetkiyi her yıl üye sayısını artırarak taçlandırdığını belirten Şeker, kendilerine ait tüm rekorları yine kendilerinin geliştirdiklerini söyledi.

Eğitim-Bir-Sen’in eğitim çalışanlarının ekonomik, sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi için emek ve özgürlük mücadelesi vermek üzere 1992 yılında kurulduğunu hatırlatan Başkan Numan Şeker, “Çıktığımız bu kutlu yol, zorlukları yenmeyi alışkanlık haline getiren, imkansız görülenleri gerçekleştiren bir anlayışla çalışanların teveccühünü kazanmış ve bugün tüm rekorları kırarak gönüllerde hak ettiği yeri bulmuştur” dedi. Eğitim-Bir-Sen’in 2011 yılında Türkiye’de genel yetkiyi almasının ardından şube olarak Bursa il genelinde 2015 yılında en yakın rakibine 971 fark atarak yetkiyi aldığına dikkati çeken Şeker, “2015’ten bu yana her yıl aramıza yeni üyeler kazandırarak yetkiyi açık ara fark ile taçlandırmaya devam ettik. 2018 yılında 11546 üye sayısına ulaşarak en yakınımızdaki sendikaya 3943 fark atmış ve eğitim iş kolunda ilimizde faaliyet gösteren 23 sendikanın toplamından daha fazla üye sayısı ile kendimize ait tüm rekorları geliştirmiş bulunmaktayız” diye konuştu.

Gösterilen başarıdan dolayı bugüne kadar görev yapan yöneticilere teşekkür eden Şeker, “Şubemizin bugünlere gelmesinde emeği geçen önceki dönem ve mevcut şube başkanlarına, ilçe başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine, mevcut başkan yardımcılarıma, ilçe başkanlarıma yönetimlerine, kadın komisyonu başkanıma ve yönetimine, genç-memur-sen başkanıma ve yönetimine, sendikamızın uç beyleri olan iş yeri temsilcilerimize ve bizlere teveccüh edip desteklerini esirgemeyen bütün üyelerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.