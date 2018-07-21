Bursa’nın ilk su oyunları parkı açıldı

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Sukaypark bünyesinde çocuklar için yapılan ‘‘Su Oyunları Parkı’’ törenle hizmete açıldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Sukaypark bünyesinde çocuklar için yapılan ‘‘Su Oyunları Parkı’’ törenle hizmete açıldı.

Osmangazi Belediyesi Sukaypark Tesisleri bünyesinde çocuklara kazandırılan Su Oyunları Parkı, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve vatandaşların iştirakiyle renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların her fırsatta eğlenceli vakit geçirmesi için tasarlanan Su Oyunları Parkı’nda su kaydırağı, su çemberleri seti, su palmiyesi, su jeti ve örümcek su oyunları seti gibi toplam 20 çeşit oyun yer alıyor. 660 metrekare alan üzerine inşa edilen park, çocuklar için ideal şartlarda hizmet sunuyor.

Türkiye’nin en önemli tesislerinden biri olan Sukaypark’ta ilklere imza attıklarını vurgulayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘‘Türkiye’nin ilk su kayağı tesisini Bursa’ya kazandırarak, birçok şampiyonaları gerçekleştirdik. İzmit, Antalya, Samsun gibi çeşitli illerimiz tesisimizi örnek alarak kendi şehirlerine uyguladılar. Bizler Osmangazi Belediyesi olarak, 11-12 Ağustos tarihleri arasında Su Kayağı Türkiye Şampiyonası’nı gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Şimdiden sporculara başarılar diliyorum’’ dedi.

Yaz aylarında çocukların doyasıya eğlenebileceği parkı Bursa’ya kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Dündar, ‘‘Sukaypark Tesisleri’ne gelen ailelerin çocuklarıyla birlikte güzel vakit geçireceği Su Oyunları Parkı farklı bir ünite oldu. Bunun yanı sıra suyun serin olması bakımından ilaçlanan parkımız, çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde spor yapacağı alan özelliğini taşıyor. Vatandaşlarımızı farklı etkinliklerimizden faydalanmaları adına tesisimize davet ediyor, açılışımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum’’ diye konuştu.

Açılışın töreninin ardından Su Oyunları Parkı’na giren çocuklar, suyla oynamanın keyfini doyasıya yaşadı.