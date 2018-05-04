Bursa’da yoğun kokunun sebebi zehirleyici atık yağlar

Bursa’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan pis kokunun kaynağı ortaya çıktı.

Bursa’da sabah saatlerinden itibaren etkili olan pis kokunun kaynağı ortaya çıktı. Konuyla ilgili araştırma yapan ekipler, kokunun bir depoda bulunan zehirleyici atık yağlardan geldiğini tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Yıldırım ilçesi başta olmak üzere birçok bölgede yaşayan vatandaşlar pis koku olduğuna dair ihbarlarda bulundu. Çok sayıda ihbarın gelmesi üzerine AFAD, itfaiye, UMKE, Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ve 155 polis ekipleri konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Ekipler kokunun Osmangazi’ye bağlı Veysel Karani Mahallesi Ege Sokak’ta bulunan bir atık yağ fabrikasına ait depodan geldiğini tespit etti.

Kokunun kaynağının tespit edilmesi ile birlikte olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, UMKE, zabıta ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler fabrikanın deposuna baskın düzenleyerek kapıları çekiç yardımıyla kırdı. İçeri giren ekipler eski bir yağ tankerinin içerisinde zehirleyici olduğu tespit edilen yağların kanalizasyona salındığını fark etti. Atık yağların dizel ve hidrolik yağa dönüştürüldüğü fabrikada ekipler, maskeyle inceleme yaptı. Fabrikanın yakınlarındaki evlerde yaşayan vatandaşlar ise, tahliye edildi. Kanalizasyona salınan yağlar belediye ekipleri tarafından temizlenirken, deponun mühürleneceği öğrenildi.

Olayla alakalı tahkikat devam ediyor.